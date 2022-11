Il pagellone del primo atto della Serie A 2022-23 stilato dal Corriere dello Sport premia il Napoli di Luciano Spalletti con un 10 rotondo: "Lo merita per quell’11 alla voce “vittorie consecutive” e per la qualità del gioco - strepitoso anche il percorso in Champions. Abbiamo finalmente recuperato il Maradona pieno di gente, uno spettacolo (dell’anima) senza pari".

Decisamente meno perfetti i cammini delle milanesi, che inseguono da lontano Spalletti: "7 al Milan e 6,5 all’Inter. Pioli e Inzaghi hanno organici da - minimo - 36 punti, troppo spesso le loro squadre sono sembrate ansiose di fare. Tuttavia in alcune occasioni hanno entrambe prodotto un buon calcio. Più ondivaga l’Inter, a meno 11 dal Napoli, più determinato e continuo il Milan che artiglia successi e punti nei minuti finali", si legge sul quotidiano romano.

Strappano la sufficienza Roma e Juve, ma Mourinho si prende 7,5 "(27 punti, 17 pienoni all’Olimpico e il sostegno dei tifosi) e Allegri. Hanno lavorato senza il mercato estivo, raschiando spesso il fondo del barile. Non hanno prodotto un calcio godibile, ma sono rimasti nella scia dei primi autorizzando pensieri positivi per la ripresa. La prova della Roma col Toro ha confermato quello che sapevamo: è bastato il rientro di Dybala dopo 35 giorni per dare un senso compiuto alla fase offensiva: ha fatto più lui al 30% in venti minuti che gli altri al cento (...) in 6 partite", si legge.