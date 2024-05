Presto, da Appiano Gentile, sparirà la scritta "Suning Training Centre" e tutti i riferimenti al sodalizio di Nanchino. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, la cancellazione delle sigle legate alla famiglia Zhang segneranno anche un simbolico passaggio di consegne a Oaktree. Non verrà più celebrato nemmeno il capodanno cinese come accaduto dal 2017 in poi. E non capiterà più che, per una partita, i nomi dei giocatori sulle magliette vengano scritti, appunto, in cinese.

Sempre a proposito della Pinetina, a breve, al posto di Suning comparirà il nome di un nuovo sponsor titolare del naming right, ovvero Bper, che aumenterà la sua esposizione come partner del club campione d'Italia. A breve l'annuncio.