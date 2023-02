Simone Inzaghi dovrebbe lasciare intatta la difesa titolare stasera contro la Samp: spazio, quindi, al solito tridente davanti a Onana composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni. Una variazione è prevista sulla corsia sinistra, stando alle informazioni del Corriere dello Sport: Robin Gosens è in vantaggio rispetto a Federico Dimarco; dall’altra parte dovrebbe toccare ancora a Matteo Darmian, alla settima di fila da titolare, con Denzel Dumfries relegato in panchina. In mezzo appare scontato il ritorno di Marcelo Brozovic, mentre in attacco Romelu Lukaku scalpita per tornare a far coppia con Lautaro dal 1'.