Anche il Corriere dello Sport nella giornata di oggi propone un focus sul mercato dell'Inter considerando la lunga sosta per il Mondiale. Prima del mercato, però, l'obiettivo del club è quello di procedere con alcuni rinnovi: in primis quello di Skriniar , poi Dzeko e Darmian . Con lo slovacco si spera di chiudere tutto entro Natale.

Le entrate, invece, dipenderanno da eventuali uscite. "Potrebbe accadere qualcosa attorno a Gosens, tenuto sotto osservazione da diversi club tedeschi - conferma il Corsport -. L’Inter lo lascerà andare solo se troverà un sostituto adeguato e, possibilmente, con doti di uno contro uno come Perisic. Alla fine del mercato estivo, con Gosens corteggiato dal Bayer Leverkusen, l’Inter aveva pensato al croato Borna Sosa dello Stoccarda. Non se ne fece nulla perché il Leverkusen non voleva un acquisto definitivo. Ora sui taccuini dei dirigenti di viale Liberazione c’è anche Pedraza del Villarreal. Comunque in prestito".