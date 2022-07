Il Corriere dello Sport lo ha ribattezzato "Ringiovanimento nerazzurro". L'Inter sta svecchiando la rosa come dimostrano gli addii dei vari Kolarov, Vidal, Ranocchia, Perisic, Caicedo e Vecino. Elementi sostituiti da giocatori più giovani, con la sola eccezione di Mkhitaryan. Asllani e Bellanova sono i simboli di questo nuovo corso benedetto da Inzaghi e dalla dirigenza. E così l'età-media passa da 29,16 a 28,45 anni. Tra i titolarissimi , peraltro, escludendo Handanovic, soltanto De Vrij ha toccato i 30 anni. L'esperienza non mancherà e non parliamo di un progetto che punti solamente al futuro, ma è chiaro che c'è stata una sterzata rispetto al recente passato.

"C’è anche un altro elemento da considerare per comprendere la nuova linea nerazzurra: l’intenzione di mantenere sotto controllo i propri talenti - puntualizza il CdS -. In sostanza, l’imperativo è diventato quello di evitare altri casi-Zaniolo". Da qui la prassi ormai consolidata di inserire la "recompra" in quasi tutte le trattative in uscita per i canterani.