Il fastidio al tendine per Cuadrado non è ancora sparito totalmente, quindi appare difficile pensare che il colombiano possa partire dall'inizio contro l'Udinese. E allora - come conferma il Corsport - Inzaghi pensa a una novità: Frattesi quinto a destra. Grazie alla corsa, potrebbe adattarsi in questo nuovo ruolo.

L'alternativa, detto di un Cuadrado non ancora pronto per partire dall'inizio, è quella di rispostare Darmian in fascia e inserire Bisseck dal 1' in difesa con Acerbi e Carlos Augusto, considerando che Bastoni dovrebbe accomodarsi in panchina.