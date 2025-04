Lautaro imprescindibile. Secondo il Corriere dello Sport, il Toro anche stasera sarà regolarmente al centro dell'attacco. Altro che turnover: lui è esentato. Al suo fianco ancora Correa, considerando le condizioni poco brillanti di Arnautovic e Taremi.

Per il resto - secondo il quotidiano romano - dentro anche tutti gli altri senatori: stesso undici di Bologna ad eccezione di Martinez in porta e Dimarco a sinistra per Sommer e Carlos Augusto.

"Ieri, Inzaghi ha tenuto a lungo i suoi giocatori in sala video - racconta il CdS -. Sono state riviste alcune situazioni della gara del Dall’Ara: in particolare quella del gol di Orsolini, frutto di almeno un paio di errori. Ma sono stati esaminati pure gli altri match con il Milan di questa stagione. Sono state tutte partite in cui l’Inter è stata messa in difficoltà al momento di costruire la manovra da dietro. Con l’aggiunta, poi, che gli attaccanti rossoneri hanno le caratteristiche per far male in ripartenza. Probabile, insomma, che il tecnico nerazzurro abbia studiato qualche accorgimento. Peraltro, oltre a tenere la squadra in ritiro ieri sera, ha anche ribadito e insistito su un concetto: non si molla nulla, l’imperativo è fare il massimo per andare fino in fondo dappertutto".