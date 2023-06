"Onana viaggia spedito verso il Manchester United, così l’Inter ha ormai scelto Vicario per il futuro della sua porta". Il Corriere dello Sport non ha dubbi: l'avvicendamento tra i pali nerazzurri è scritto. Possibile che nell’operazione Vicario possa entrare qualche giovane interista. L'addio di Onana servirà anche a soddisfare i paletti del nuovo accordo con la UEFA per il settlement-agreement.

"Sempre a proposito di Vicario, chiaro che a 27 anni ancora da compiere sia un notevole balzo in avanti. Solo nel 2020/21 faceva la riserva al Cagliari, mentre ora la prospettiva è quella di essere protagonista sui palcoscenici più importanti. Evidentemente, con le sue prestazioni ha convinto tutti, sbaragliando la concorrenza di Carnesecchi e, nelle ultime settimane, pure quella di Mamardashvili. La sensazione, comunque, è che il diretto interessato sapesse già tutto da qualche tempo. Non era passata inosservata, ad esempio, quella chiacchierata con Baccin, prima di Empoli-Inter dello scorso 23 aprile. Inoltre, in occasione dell’ultima giornata casalinga di campionato, contro la Lazio, aveva salutato i tifosi come se si trattasse di un addio", si legge.