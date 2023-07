Stamattina partirà ufficialmente la nuova stagione dell'Inter con l'arrivo ad Appiano Gentile della truppa nerazzurra per il primo giorno di allenamenti. Ovviamente sarà una partenza a ranghi ridotti considerando l'estensione delle ferie per i nazionali che si rivedranno in gruppo da lunedì prossimo. "Martedì prossimo, la truppa di Inzaghi ne svolgerà uno congiunto con il Lugano.

Stesso programma per il 21, ma con un avversario ancora da scegliere. Il 23, invece, è fissata la partenza per il Giappone. Oggi, infine, verrà svelata la nuova maglia e sarà ufficializzato anche Paramount+ come main sponsor per i prossimi tre anni", avvisa il Corriere dello Sport.