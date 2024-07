Tutto come previsto. Dopo il rinvio di inizio settimana, Josep Martinez ieri è atterrato a Milano e oggi definirà il rapporto con l'Inter con visiste e firma.

Stamane sarà all'Humanitas per le visite mediche di rito, poi verso mezzogiorno tappa al Coni per l'idoneità sportiva e, nel pomeriggio, firma sul contratto quinquennale da 1,5 milioni a salire con il club nerazzurro.

Come sottolinea il Corsport, Martinez è il terzo colpo del mercato nerazzurro, dopo l’ingaggio degli svincolati Zielinski e Taremi. Sarà il vice Sommer, ma non giocherà soltanto la Coppa Italia: troverà spazio anche in altre occasioni in modo da prepararsi a raccogliere nella prossima stagione l'eredità del portiere svizzero. Un acquisto resosi necessario dopo l'addio alla pista Bento, il cui valore è enormemente cresciuto dopo l'exploit in patria.