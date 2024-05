Anche il Corriere dello Sport conferma: la prossima settimana è fissato in agenda il primo vertice di mercato della nuova Inter di Oaktree. Marotta, Ausilio e Baccin inizieranno ad impostare la prossima stagione e avvieranno anche i discorsi per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, per trattare poi concretamente il tema con il suo agente Tinti: la nuova proprietà darà il via libera a procedere con le firme, seppur calibrando l'aumento d'ingaggio. Al tecnico verrà inoltre spiegato quanto emerso dalla riunione tra i due amministratori delegati nerazzurri, Marotta e Antonello, e i rappresentanti del fondo californiano, Cano e Ralph. "Questi ultimi torneranno nei prossimi giorni a Milano - si legge -. Avranno nuovi incontri, con altri manager e responsabili del club. Ed è molto probabile che si confronteranno in maniera diretta pure con lo stesso Inzaghi".

Nel summit si parlerà anche di mercato: dopo Taremi e Zielinski gli altri nomi annotati sul taccuino sono quelli di Bento e Gudmundsson, ma secondo il giornale romano si ragiona anche su un difensore centrale in più e sull’eventuale sostituto di Dumfries. Il mercato in entrata dovrà comunque essere finanziato dalle cessioni e il saldo finale dovrà essere almeno in pareggio, se non in attivo.