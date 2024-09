Oggi, a New York, la FIFA annuncerà gli stadi e le città ospitanti degli Stati Uniti che ospiteranno il Mondiale per Club in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L'evento, informa il Corriere dello Sport, andrà in scena al Central Park davanti a circa 60 mila persone e verrà trasmesso in diretta anche sui canali FIFA.

"Dopo l'annuncio odierno, la Fifa di Infantino proverà a stringere il cerchio per chiudere gli accordi con le emittenti dopo il primo flop che il bando ha registrato non solo in Europa, ma anche altrove", aggiunge il quotidiano romano.