Il Corsport lo scrive a chiare lettere: Inzaghi si augura di avere presto a disposizione il sostituto di Cuadrado che oggi si opererà al tendine d’Achille in Finlandia e che resterà fuori almeno 3 mesi.

L'obiettivo è un esterno di ruolo, con il nome del canadese Buchanan in cima alla lista dei desideri. L'operazione potrebbe essere impostata attraverso un prestito con obbligo di riscatto, ma va convinto il Club Bruges nonostante il contratto in scadenza nel 2025 e che il ragazzo non intende rinnovare. Per quanto riguarda l'attacco, invece, il discorso resta sospeso: ufficialmente non ci saranno arrivi, ma il quotidiano romano non si fida delle dichiarazioni interiste...