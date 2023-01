Oggi ultimo allenamento alla Pinetina e poi la partenza per Riyad dopo pranzo. "Si imbarcherà anche Lukaku, che è rimasto fuori dai convocati per il match con il Verona proprio per avere l'opportunità di sostenere altri due veri allenamenti e migliorare la sua condizione - conferma il Corriere dello Sport -. Difficile immaginare che possa essere titolare in Supercoppa, ma non è nemmeno il caso di escluderlo del tutto.