"Inter e soltanto l’Inter. Romelu Lukaku ha le idee chiare. Anche dal ritiro del Belgio il centravanti di Anversa ha ribadito la volontà di restare in nerazzurro, di fronte alle trattative in corso e alle voci che circolano sul suo futuro".

Anche il Corriere dello Sport evidenzia l'enorme volontà di Big Rom di non muoversi da Milano. "La forte convinzione di Big Rom può essere un’arma in più a favore dell’Inter nella trattativa avviata con il Chelsea, che rischia di essere piuttosto lunga e in ogni caso vedrà i nerazzurri ben saldi sulle loro posizioni: rinnovare il prestito per l’attaccante e farlo a costi inferiori rispetto all’anno scorso, perseguendo l’obiettivo di ridurre i costi complessivi della rosa - si legge -. Il contratto sottoscritto quasi due anni fa con il Chelsea va in scadenza nel 2026, la rosa monstre degli inglesi (guidati da un nuovo tecnico, Pochettino) lo metterebbe nelle condizioni di dover rincorrere il posto da titolare fisso, a maggior ragione dopo l’arrivo a Londra di Nkunku e quello probabile di Jackson".