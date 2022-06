"Oggi, se tutti i pezzi del puzzle andranno a posto, Romelu Lukaku tornerà all'Inter ". Lo scrive il Corriere dello Sport , che conferma come in giornata sia previsto un nuovo contatto in video conferenza tra il club di viale della Liberazione e il Chelsea. "E stavolta rispetto a mercoledì sarà presente anche il numero uno nerazzurro Steven Zhang che conoscerà il nuovo patron dei Blues, Todd Boehly , ieri in viaggio - si legge -. Difficile dire quante siano le possibilità di una fumata bianca già nella giornata odierna, ma l'Inter spera di chiudere immediatamente la pratica per evitare che l'affare vada incontro a intoppi".

Il Chelsea è sceso nelle sue richieste per il prestito oneroso: dai 20 milioni iniziali, ora ne chiede 10-12. Si tratta. La base giusta potrebbe essere quella di un diritto di riscatto "libero" in previsione di un nuovo prestito per il 2023/24 da formalizzare più avanti. Ai Blues piacciono Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma pure Dumfries: l'Inter chiede 80 milioni per lo slovacco e l'azzurro, mentre per l'esterno olandese ha sparato 60 (Inzaghi non vuole perderlo).