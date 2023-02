Il Corriere dello Sport cambia rotta. Fino a una settimana fa (RILEGGI QUI), il quotidiano romano vedeva come scenario altamente probabile, quasi scontato, quello del ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku a fine stagione. Oggi inversione netta: lo squillo contro il Porto vale un cambio di prospettive. E adesso ci si aspetta continuità già a partire da Bologna. "Per l’Inter sarà un incontro delicato: non solo per il valore dell'avversario, ma anche per il ricordo della sconfitta dell'anno scorso, che cambiò il corso dello scudetto - si legge -. Chi meglio, quindi, dell’amuleto Big Rom per esorcizzare quell’amaro precedente? Peraltro, il primo a chiedere spazio è proprio il bomber belga: si sente in forma e pronto giocare sempre o quasi.