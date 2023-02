Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Romelu Lukaku e alla sua stagione deludente, condizionata dall'infortunio di fine agosto. A serio rischio la sua conferma in vista del prossimo anno: la società - secondo il giornale romano - sarebbe "orientata a rimandare Big Rom al Chelsea a fine stagione dopo aver aspettato per quasi sei mesi - tra infortunio e ritorno a pieno regime - l’attaccante che solo due anni fa permetteva all’Inter di convolare allo scudetto". Quel Lukaku non si è più visto e ora il belga sta faticosamente risalendo la corrente, provando a dare un senso a questo finale di stagione e a fornire elementi alla società per trattenerlo a Milano.

"Il ritorno al Chelsea in questo momento è alquanto probabile - si legge -. Il belga non ha convinto, i numeri non sono affatto dalla sua parte e tutto questo condiziona inevitabilmente la valutazione della società. Per rinnovare il prestito di Lukaku, servono altre garanzie a oggi assenti. Dopo che l’Inter ha speso una ventina di milioni lordi per dare a Big Rom una seconda chance in maglia nerazzurra. Riflessioni assortite da posticipare ai prossimi mesi, ma finora non si sono create le premesse per un futuro insieme".

