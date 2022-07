Un mese di preparazione pieno, per la prima volta con l'Inter. Romelu Lukaku, dopo qualche giorno di riposo in più concesso come a tutti i nazionali, varcherà i cancelli di Appiano Gentile per mettersi subito a disposizione di Inzaghi. Non era stato così nell'estate 2019 quando il belga arrivò a Milano solo ad agosto. E non era stato così nemmeno un anno dopo a causa delle vacanze ridotte causa Covid.