Lautaro è tornato e l'Inter si aggrappa al suo capitano per continuare a lottare su tutti i fronti. I numeri sono eloquenti: 3 gol nelle ultime 5 partite. Come sottolinea il Corriere dello Sport, proprio questa è la migliore notizia per Inzaghi in un momento difficile tra infortuni e voci di mercato che possono destabilizzare.

La squadra nerazzurra - si legge - sembra in calo, affaticata dagli impegni che si susseguono senza sosta e pure da un’infermeria che stenta a svuotarsi. In mezzo a diversi compagni in difficoltà, però, Lautaro pare nel pieno delle sue forze, o quasi.

Dopo i primi mesi della stagione vissuti con difficoltà, complice anche una vacanza cortissima per gli impegni con l'Argentina, finalmente l'attaccante è tornato ai suoi livelli e il CdS parla di "ripartenza". Il gol al Milan in Supercoppa è stato il segnale del definitivo rilancio dopo quello al Cagliari e qualche ottima chance sprecata con l'Atalanta sempre a Riad. Tra Venezia, pur senza segnare, e Bologna riecco il "vero" Lautaro. Come detto: la migliore notizia per Inzaghi e per l'Inter.