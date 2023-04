Il Corriere dello Sport ha le idee chiare: la crisi di Lautaro Martinez è da addebitare al post-Mondiale. Seppure se a scoppio ritardato, l'argentino sta pagando le fatiche del Qatar. Va detto, a onor del vero, che non è il primo periodo di buio per il Toro, che già in passato aveva attraversato momenti negativi per poi tornare più forte di prima. "In passato, c’erano meno giustificazioni. Stavolta, all’argentino, qualcosa bisogna concedere. Anche perché non si è mai tirato indietro. Ha messo la sua firma sulla Supercoppa conquistata a Riyad e anche sul secondo derby di campionato. Ha ribaltato da solo la gara con la Cremonese. E, come già sottolineato, oltre alle reti, ha fatto la differenza con le prestazioni", si legge. Ha tirato la carretta mentre Lukaku provava a recuperare dal ko, Dzeko cominciava a calare e Correa confermava le poche certezze da quando è a Milano.