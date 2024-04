I mesi di marzo e aprile non sono i mesi più prolifici per Lautaro Martinez, a secco in in nerazzurro da 38 giorni, ovvero dalla sfida di fine febbraio a San Siro contro l’Atalanta: il digiuno del Toro dura da quattro partite, ma va ricordato che a Bologna è rimasto in panchina per 90'. Allargando l'analisi a tutte le stagioni "emerge come questi mesi siano i meno soddisfacenti sul piano realizzativo, con 8 centri a marzo e 9 ad aprile, ovviamente escludendo un mese in cui si gioca di meno come agosto e quelli (giugno e luglio) sui generis ai tempi della pandemia", scrive il Corriere dello Sport.

Per ritrovare la gioia del gol, però, il capitano dell'Inter può 'affidarsi' all'Udinese, punito con 4 gol negli ultimi 6 incroci di Serie A. L'obiettivo è rilanciarsi sempre più in alto nella classifica marcatori.