Anche il Corriere dello Sport oggi si focalizza sulle corsie esterne dell'Inter, viste entrambe come reale punto di forza. Sia a destra con Dumfries e Cuadrado - che finora si è visto anche poco - sia a sinistra con Dimarco e Carlos Augusto.

"Mettendo a confronto le batterie sugli esterni con la passata stagione, Inzaghi può godersi maggiori garanzie rispetto a quelle offerte dai ricambi un anno fa, con Bellanova a destra e Gosens (che aveva chiuso in crescendo) sulla sinistra. In più se Dimarco si è confermato un giocatore totale, come dimostra più di tutte la sfida decisa a Empoli, Dumfries ha fatto un salto in alto sul piano della continuità rispetto ad alcune brutte prestazioni del 2022-2023 - sottolinea il quotidiano romano -. Nel bilancio degli esterni a tutto campo, inoltre, non entra soltanto la produzione offensiva, ma anche la generosità e la partecipazione alla fase difensiva, dove risalta una retroguardia capace di non prendere nessun gol in 6 partite su 9".