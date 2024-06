L'ottima notizia dall'allenamento di ieri è senza dubbio il ritorno in gruppo di Barella. L'interista, dopo il fastidio muscolare, si candida così per una maglia da titolare in vista del match di domani con l'Albania: è ballottaggio con Cristante secondo il Corriere dello Sport. E attenzione alle quotazioni in ascesa di Calafiori, che è stato ancora provato in difesa con Di Lorenzo e Bastoni.

Dubbi sul modulo: 4-2-3-1 o 3-4-2-1? Ancora out Fagioli, mentre Frattesi sta bene e giocherà dall'inizio. La punta sarà Scamacca.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Pallegrini; Scamacca.