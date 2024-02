Uno dei cambi rispetto a Firenze sarà senza dubbio il ritorno dall'inizio di Federico Dimarco, tenuto 90 minuti in panchina al Franchi non per demerito ma per necessità. Dimas sta bene e contro la Juve tornerà a giocare al posto di Carlos Augusto.

Come sottolinea oggi il Corsport, Inzaghi ritroverà così un elemento cardine del suo gioco, capace di innescare Lautaro e Thuram tramite giocate da campione e interpretando alla perfezione schemi ormai mandati a memoria. L'ascesa dell'ex Primavera è sotto gli occhi di tutti ormai da mesi, con i numeri che parlano chiaro: già 3 gol e 5 assist in tutte le competizioni in questa stagione. Dall'anno scorso si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo.