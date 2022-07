"Soddisfatto per il pari contro il Monaco, ma soprattutto interessatissimo al buon esito dell'affare con il Torino per Gleison Bremer , Simone Inzaghi sa che perderà Skriniar e, siccome anche ieri nella prima mezzora la difesa ha un po' sbandato, il centrale di Juric gli farebbe tremendamente comodo ". Così il Corriere dello Sport apre la sua analisi sull'Inter, a metà tra campo e mercato. Una strategia che il quotidiano romano 'ruba' a Simone Inzaghi che nel post-gara di ieri sera contro il Monaco fa un'analisi di campo che sa di messaggi neanche troppo impliciti destinati a Steven Zhang .

Dopo Lukaku, Inzaghi 'martella" pure per Bremer, ma si gode intanto le prime uscite - positive - della sua squadra con tanto di nuovi arrivi. Non è un caso che uno dei sorrisi migliori del piacentino porta il nome di Kristjan Asllani, che "aveva già segnato nel 10-0 alla Milanese e si è ripetuto contro il Monaco e soprattutto ha sfoderato una prestazione importante: nonostante i 20 anni, ha la personalità per non sentire il peso della maglia nerazzurra e in futuro vedremo se Inzaghi lo utilizzerà 'solo' come vice-Brozovic o anche insieme al croato, magari come vice Barella" si legge sul CorSport a proposito dell'ex Empoli.

Per un Asllani al top, un Gosens ancora da 'rodare'. Il tedesco non è al top, e non a caso ha lasciato il campo a inizio ripresa per far spazio a Valentino Lazaro: "Durante il cooling break della prima frazione si è toccato più volte la coscia sinistra" spiega il quotidiano romano.