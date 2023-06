"Fino all’ultimo la squadra di Inzaghi è rimasta aggrappata alla partita con orgoglio e disperazione. La traversa di Dimarco (e la parata di Lukaku sul suo secondo tentativo) alla prima azione dopo il vantaggio inglese, l’occasionissima capitata sulla testa di Lukaku, con Ederson che respinge e Ruben Dias che poi spazza via, fino all’ultimo assalto, un corner sul quale sale anche Onana ma che premia lo stacco di Gosens, anche se tra lui e i supplementari spunta ancora Ederson". Il Corriere dello Sport passa in rassegna le tante chance avute dall'Inter per portare la gara ai supplementari, dopo averne sprecate un paio anche sullo 0-0.

"La serie di finali di Simone s’interrompe nel modo più amaro e atroce. Ma resta la consapevolezza di aver fatto il possibile per arginare lo strapotere del City. Da Istanbul la sua corsa deve ripartire, campionato o coppa che sia", si legge.