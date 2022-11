Tantissimi gol subiti in trasferta, solo sconfitte negli scontri diretti in campionato e il ritorno del vecchio problema di una squadra cher si deprime dopo lo svantaggio: questi i problemi dell'Inter sottolineati anche dal Corriere dello Sport. "Allo Stadium, inoltre, è ricomparsa pure l’insofferenza verso i compagni (vero Barella?), che sembrava accantonata e qualcosa non ha funzionato nemmeno con i cambi: ok l’aggiunta di Correa dietro le punte, ma perché al posto di Calhanoglu? Vero che il turco era ammonito, ma la Juve era di fatto senza punte, tanto valeva togliere un centrale - scrive il quotidiano romano -. La giornata di ieri alla Pinetina è stata dedicata soprattutto a leccarsi le ferite e a digerire la delusione per una partita che avrebbe dovuto finire in modo diverso. Oggi, invece, oltre alle prove per la sfida con il Bologna, verranno analizzati gli errori dello Stadium. C’è l’idea che con un Lukaku in piena forma la situazione sarebbe stata diversa. Ma visto che Big Rom non c’è, è anche inutile invocarlo".