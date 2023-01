"È vero, ho firmato con il Psg. Ma non posso dire di più, ora aspetto l’accordo tra i club". Il giallo delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato Milan Skriniar a futbolsfz.sk. trova spazio sulle pagine del Corriere dello Sport, dove si parla di un'Inter che, già nervosa per le parole rilasciate dall’agente del difensore a Telenord il giorno di Inter-Empoli, oggi si aspetta la mossa decisiva dei parigini. Non si andrà oltre, anche perché domani la squadra di Inzaghi è impegnata in Coppa Italia contro l'Atalanta e si esauriranno le ultime ore di mercato utili per trovare un sostituto.