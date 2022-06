Sarà una settimana intensa in casa Inter, secondo il Corriere dello Sport, sia all'Humanitas di Rozzano che al Coni complici le visite mediche di rito alle quali si sottoporranno alcuni nuovi acquisti. Oggi sarà stilato il calendario, ma è chiaro che il "piatto forte" sarà Romelu Lukaku, che svolgerà i test mercoledì perché la società non vuole arrivare all'ultimo giorno disponibile per ottenere i vantaggi del Decreto Crescita (giovedì 30) e dover fronteggiare un intoppo di natura fisica. I dettagli sullo sbarco del belga a Milano saranno pianificati con grande attenzione nel corso di una riunione operativa prevista per oggi in Viale della Liberazione: "verrà garantito un servizio di sicurezza importante oltre che un annuncio con tutti gli onori del caso", si legge sul Corsport. Oltre a Lukaku, mercoledì o nei due giorni successivi toccherà ad Asllani e Bellanova.