Tra i problemi che stanno condizionando la stagione dell'Inter ci sono i numeri relativi ai gol subiti. Sono già diventati 24 in campionato. Di questi, solo 4 in casa, ben 20 in trasferta. "Dato peggiore dell’intera serie A insieme al Bologna", ricorda il Corriere dello Sport. Eppure pochi giorni prima di Monza la squadra aveva resistito a un attacco come quello del Napoli, rischiando pochissimo.