Anche il Corriere dello Sport vede nel ballottaggio tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra l'unico dubbio di formazione dell'Inter, con il'italiano nettamente favorito sull'ex PSV. L'unica differenza rispetto al match vinto con la Juve sarà Massimilano Farris, chiamato a rimpiazzare in panchina lo squalificato Inzaghi. Si tratta della quarta volta da 'primo': finora sono arrivate due vittorie (2-0 all’Empoli il 27 ottobre 2021 e 4-0 al Viktoria Plzen in Champions il 26 ottobre 2022) e un pareggio (1-1 a Napoli il 12 febbraio 2022).

L'Inter ha ritrovato una difesa di ferro, come testimoniano le ultime vittorie di misura arrivate tra Supercoppa e campionato contro Napoli, Fiorentina e Juventus, ma ad Inzaghi questo non basta. "E così questa settimana è servita anche per pungolare gli attaccanti, chiedendo loro, appunto, maggiore lucidità e attenzione al momento di battere a rete", scrive il Corsport. Se si può dire a Lautaro, il discorso vale un po' di più per Thuram, comunque decisivo nell'autogol di Gatti. In attesa di segnali concreti da Aranutovic e Sanchez.