Al centro della difesa dell'Inter ci sarà Acerbi o De Vrij? È questa la domanda che si pone il Corriere dello Sport in ottica Inter a poche ore dal fischio d'inizio del Derby di Milano. "Nella testa di Simone Inzaghi è questo l’unico vero ballottaggio per la formazione anti Milan in una sfida che può valere il primato solitario in classifica - scrive il quotidiano romano -. L’ex difensore di Lazio e Sassuolo sembra leggermente favorito, in questa stagione non ha ancora disputato un minuto a causa del problema fisico accusato a inizio agosto, ma nelle ultime due settimane si è rimesso in marcia lavorando quotidianamente alla Pinetina". La decisione finale arriverà dopo il risveglio muscolare di oggi.

Pronti a dare una mano dalla panchina sia Frattesi che Arnautovic. Saranno a disposizione anche Cuadrado e Sanchez: il cileno che è stato l’ultimo a rientrare tra i sudamericani, il colombiano ieri si è allenato in gruppo dopo l’infiammazione al tendine accusata nei giorni scorsi.