Gol a grappoli e sulla "giostra del gol" hanno finalmente trovato spazio anche Asllani e Sanchez. E se per il cileno, contro il Genoa, si è trattato del primo gol in campionato, ma aveva già timbrato due volte in Champions, per l'albanese si è trattato della prima volta in assoluto con la maglia dell'Inter.

Adesso sono 16 i giocatori di Inzaghi andati in rete in campionato: solo la Fiorentina può contare una varietà simile di marcatori. Contando tutte le competizioni, invece, il totale dei nerazzurri sale a quota 17 e il mirino è puntato sull’Atalanta, non troppo distante con 19.

Se si guarda l'Europa, invece, l'Inter si attesta sui livelli delle big anche sotto questo punto di vista. City e Real, ad esempio, possono contare rispettivamente 16 e 15 marcatori diversi in ogni competizione. Restano in attesa (senza contare Sensi e Cuadrado da tempo ai margini) i soli Pavard, Klaassen e Buchanan. Lo evidenzia oggi il Corsport.