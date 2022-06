Nei piani dell'Inter, a oggi, non è prevista la cessione di un altro big oltre a Milan Skriniar, il 'sacrificato' designato. La dirigenza vuole tenersi stretta i vari Dumfries, Barella, Bastoni, Brozovic, Calhanoglu e Martinez perché, secondo il Corriere dello Sport, è convinta di ricavare una trentina di milioni di euro dalle cessioni dei giovani, a partire da Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro, cifra che con i bonus potrebbe mettere sul piatto l'Atalanta. Lorenzo Pirola, secondo il Corsport, verrà ceduto se la proposta della Salernitana arriverà a 8 milioni di euro. La stessa cifra serve per Lucin Agoumé che però potrebbe andarsene di nuovo in prestito, al pari di Zinho Vanheusden. "E poi ci sono i giovani della Primavera, con in testa Cesare Casadei che, se non arriverà un'offerta importante, sarà "protetto" e aggregato alla prima squadra", la chiosa del pezzo.