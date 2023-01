" Il campionato non è una Coppa . E quando cambia il palcoscenico cambia pure l’Inter. Contro l’Empoli se n’è avuta l’ennesima dimostrazione". Lo scrive il Corriere dello Sport dopo il ko di ieri sera dei nerazzurri, reduci dai festeggiamenti per la Supercoppa sottratta al Milan in Arabia.

"E stavolta nemmeno San Siro, come tante volte in passato, è riuscito a dare la scossa - si legge -. Così i toscani hanno fatto il colpaccio, battendo i nerazzurri in casa per la seconda volta nella loro storia. Approfittando sì dell’inferiorità numerica avversaria per oltre un tempo, ma mostrando anche coraggio, sfrontatezza e pure una notevole capacità di palleggio. Il vero demerito degli ospiti, allora, è stato non sfruttare prima il vantaggio e non riuscire a chiudere i giochi. Già perché alla fine, sull’onda della disperazione, hanno gettato in campo anche quello che non avevano, rischiando perfino di pareggiare".