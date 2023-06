La cessione ormai definita di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr per 23 milioni di euro significa che potrebbero esserci risorse e margini a sufficienza per dare l’assalto a Frattesi? "Sulla carta sì, ma da viale Liberazione trapela cautela", riporta il Corriere dello Sport. Dopo aver ingaggiato Marcus Thuram, il messaggio che arriva dal quartier generale dell'Inter è che non è il momento di fare tutto di corsa. Anche perché, spiegano i colleghi del quotidiano romano, il club nerazzurro si sente sufficientemente al sicuro, avendo già ottenuto il sì del centrocampista, pur senza trovare l'intesa con il Sassuolo. Si è ragionato su una valutazione complessiva di 35 milioni di euro, ma occorre stabilire il valore di Mulattieri, che farà da parziale pedina di scambio. La formula è ovvia: prestito con obbligo di riscatto, senza entrare in aste dove il prezzo lievita a vista d'occhio. La stessa idea del Milan, il club che insidia i nerazzurri in questa corsa tutta italiana (ci sono anche Juve e Roma).

"In settimana è certamente previsto un incontro tra Furlani e Carnevali. Ma potrebbe essere soltanto esplorativo, non un vero affondo. Peraltro, anche il Diavolo offre una contropartita tecnica, da scegliere tra Colombo e Maldini. Ma i numeri, come per l’Inter, devono quadrare e non esplodere", si legge nel pezzo.