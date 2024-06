Il nome nuovo all'interno del CdA dell'Inter è quello di Fausto Zanetton, a.d. di Tifosy Capital & Advisory, società di consulenza fondata a Londra nel 2015 insieme all'amico Gianluca Vialli.

Il pane quotidiano di Zanetton - come racconta il Corsport - è la finanza sportiva, con una specializzazione nella raccolta di capitali nel mondo dello sport. Ha iniziato come banchiere per gli investimenti in Morgan Stanley e Goldman Sachs per poi specializzarsi nel business finanziario a livello sportivo e registrare un ruolo da protagonista in diverse operazioni nel calcio internazionale. Tra queste l’acquisizione del Lione di Eagle Football per conto di Iconic Sports, l’ingresso di Ares nell’Inter Miami e la vendita del Melbourne Victory a 777 Partners.

Era stato consulente di Oaktree durante le operazioni del prestito a Zhang e di BC Partners per il tentativo di acquisizione del club nerazzurro.

Zanetton e Vialli si erano conosciuti a Londra, decidendo di dare vita a Tifosy con l’intento di permettere ai supporter, e non solo, di investire nelle proprie squadre per ottenere un ritorno dal punto di vista economico. Inizialmente tutto era nato come una startup, sostenuta dai guadagni in percentuale sulla singola campagna di raccolta. Un anno fa - ricorda il CdS - Zanetton aveva lanciato un fondo da 500 milioni per investire nel calcio e da dare in prestito alle società in collaborazione con Fasanara Capital.