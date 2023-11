L'esplosione di Federico Dimarco è ormai nota già da mesi e mesi. Una crescita che il Corriere dello Sport ascrive soprattutto alla gestione di Simone Inzaghi, non la sola in questi anni di Inter.

Dopo la "bocciatura" di Conte, che lo lasciò volentieri a Juric a Verona, Dimas - come lo chiamano ad Appiano - torna all'Inter nel ruolo di braccetto e, sotto la cura di Inzaghi, diventa uno degli esterni a tutta fascia migliori al mondo. Spicca letteralmente il volo, anche in Nazionale. Un po' come Lautaro. Un po' come Calhanoglu e pure come Thuram. Oggi Dimarco è una realtà.