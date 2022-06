Se fino a qualche giorno fa si credeva che l'eventuale arrivo di Dybala escludesse a priori il ritorno di Romelu Lukaku, la consequenzialità delle cose non sarebbe così immediata né scontata. Tutt'altro. E a smentire ogni congettura in tal senso è anche il Corriere dello Sport che sottolinea quanto "dal punto di vista tecnico-tattico, Big Rom sia ritenuto ancora più funzionale rispetto all’argentino". Fermo restando che, l'eventuale arrivo dei due sopraccitati non cambierebbe i piani dell'Inter che farà "di tutto per tenere in rosa anche Lautaro, costruendo un tridente davvero straordinario".

In tal senso però c'è da fare un appunto e con un attacco dal peso di Lukaku-Lautaro-Dybala, la permanenza di Dzeko e Correa sarebbe da escludere: "Si proverà a sistemare uno di questi due" si legge.