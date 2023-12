Ormai è chiaro, almeno secondo il Corsport: per lo scudetto sarà solo un duello tra Inter e Juventus. E allora occhio al calendario. Secondo il quotidiano romano, da qui alla fine dell'andata, il calendario favorisce Allegri: a parte l'incrocio in casa con la Roma, i bianconeri dovranno affrontare solo squadre dalla metà della classifica in giù, ovvero Genoa, Frosinone e Salernitana.

L'Inter, invece, alla prossima avrà la dura trasferta in casa della Lazio. Poi Lecce a Milano, Genova a Genova e si chiude in casa col Verona.