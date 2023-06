Il rinnovo di Gasperini con l’Atalanta fino al 2025 con opzione 2026 allontana Demiral da Bergamo visto il rapporto ormai logoro tra il difensore e il tecnico. "L'ex Juve è da tempo sul taccuino dei club della Premier e del Galatasaray.

In realtà il centrale turco sarebbe potuto partire già a gennaio, destinazione Milano nerazzurra, ma la mancata cessione di Milan Skriniar al Psg ha bloccato l’affare proprio in prossimità del gong. Riscattato solo un anno fa dalla Juventus per circa 20 milioni di euro, oggi Demiral viene valutato sui 18: l’Atalanta vuole rientrare dell’investimento fatto e sa che il giocatore vanta comunque un mercato interessante", spiega il Corriere dello Sport.