Dopo il flop a Marsiglia, Joaquin Correa è destinato a tornare all'Inter: niente riscatto da parte dei francesi. Ma dall'Argentina arriva una notizia che fa piacere ai nerazzurri: il River Plate si è interessato al Tucu.

L'ex Lazio è fuori dal progetto tecnico di Inzaghi e potrebbe rivelarsi un peso non da poco in questo mercato. Quella del River sarebbe una soluzione ottima per tutti, ma il Corriere dello Sport mette in guardia: è tutto da capire se sia una strada effettivamente percorribile. Correa, infatti, è all’ultimo anno di contratto ed è a bilancio per 8,5 milioni, inoltre il suo ingaggio arriva a 3,5. Cifre poco compatibili con le possibilità del club argentino. Per questo in viale della Liberazione resta anche la speranza che si faccia vivo qualche club dall'Arabia Saudita...