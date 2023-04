Continua a far parlare di sé quanto accaduto in Juve-Inter con Lukaku protagonista suo malgrado. "Vista la risonanza acquisita dalla vicenda anche a livello internazionale, in occasione del prossimo raduno il designatore Gianluca Rocchi chiederà agli arbitri maggiore attenzione sul tema, invitando anche i calciatori a riferire ai direttori di gara cori, ululati o insulti razzisti", riferisce il Corriere dello Sport.