Il derby è la sua partita. Hakan Calhanoglu è impegnato con la Turchia, ma inevitabilmente la mente andrà anche alla stracittadina in programma al rientro dalla sosta nazionali. "E' atteso alla Pinetina mercoledì prossimo, quando Inzaghi, ritrovando buona parte dei suoi nazionali, comincerà la preparazione del match con i rossoneri - scrive il Corsport -. Pochi dubbi sul ruolo del turco: con l’addio di Brozovic, la cabina di regia è diventata tutta sua.

E, dopo aver coperto al meglio l’assenza del croato lo scorso anno, in queste prime gare della nuova stagione sta confermando tutte le sue qualità in quella posizione. Del resto, anche nella scorsa primavera, quando Inzaghi aveva ritrovato Brozovic, Calhanoglu è stato spesso schierato davanti alla difesa, con il croato in panchina, a dimostrazione della sua affidabilità. È accaduto, proprio per scelta tecnica, anche nelle due semifinali di Champions con il Milan, mentre in Supercoppa e nel derby di ritorno di campionato, Brozovic non era nelle condizioni di giocare o di essere titolare. Ad ogni modo, il bilancio è stato più che eloquente: 4 vittorie su 4. Insomma, l’Inter è ormai oltre Brozovic".