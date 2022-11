Lukaku di nuovo ko, Brozovic verso il ritorno tra i convocati: questo quanto si legge sul Corriere dello Sport nella giornata di oggi, a tre giorni dal Derby d'italia. Contro la Juventus, dunque, Inzaghi ritrova il croato, ma a centrocampo verrà confermato l'ormai solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan.

Dubbio in difesa, dove Acerbi è favorito su De Vrij. L'ex Lazio dovrebbe trovare posto tra Skriniar e Bastoni. Dimarco parte in vantaggio su Gosens a sinistra, mentre in attacco toccherà ancora a Dzeko far coppia con Lautaro. Sempre out D'Ambrosio.