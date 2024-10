Due indisponibili e un dubbio in casa Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, oltre a Buchanan e Zielinski, Inzaghi solo oggi saprà se potrà contare su Asllani, vittima di una forte contusione nell'allenamento di ieri.

Barella è recuperato, ma Frattesi scalpita: duello tra i due per una maglia, con l'ex Cagliari leggermente favorito. Per il resto, in campo i 'soliti noti'.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.