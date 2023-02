Quattro mesi esatti di imbattibilità. "L’Inter stasera dovrà fare i conti anche con questa lunga striscia di un Porto indistruttibile mentre Sergio Conceiçao - che lo scorso anno ha fatto fuori il Milan nella fase a gironi, e due anni fa la Juve negli ottavi - la maglia nerazzurra l’ha indossata per due anni". Lo ricorda oggi il Corriere dello Sport, che dunque mette in guardia i nerazzurri: il Porto non perde dal 21 ottobre, contro il Benfica.