Momento stratosferico di forma per Marko Arnautovic, ormai da diverse settimane fattore importante per le scelte di Inzaghi. L'austriaco sta ripagando la fiducia del tecnico con prestazioni super e gol pesanti. L'ultima perla, in ordine di tempo, la prova offerta contro il Cagliari, condita con gol stappa partita e assist a Lautaro per il momentaneo 2-0.

Come ricorda il Corsport, finora sono 7 le reti messe a segno dall'ex Bologna, lo stesso bottino della scorsa annata ma con ancora almeno 8 gare da giocare. "Tuttavia, al di là del fatto che quel bottino possa ancora aumentare, la vera differenza è nel peso che quei gol hanno avuto e stanno avendo - si legge -. In 4 occasioni, l’ex-Bologna ha sbloccato il risultato. In un’altra, contro il Monza, ha avviato la rimonta. E in un’altra ancora, contro la Fiorentina, la sua prodezza ha determinato la vittoria".

Lontani i tempi in cui si parlava di addio anticipato. Lontani anche i mugugni di San Siro: ora è un'ovazione costante per lui. "A meno di sorprese, la sua avventura interista è agli sgoccioli. Difficile, nonostante l’opzione a favore di viale Liberazione, che a fine anno gli venga rinnovato il contratto. Al massimo ci potrebbe essere un mini-allungamento per partecipare al Mondiale per Club", spiega il quotidiano romano. Ma ciò che importa è il presente e la voglia di ripetere il Triplete 2010.