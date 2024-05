Marko Arnautovic al bivio: tutti gli vogliono bene e lo stesso Inzaghi ne ha tessuto le lodi anche di recente. Ma la sua cessione diventa necessaria se l'idea è quella di acquistare un altro attaccante (Gudmundsson su tutti).

Come spiega il Corsport, il rendimento dell'austriaco non è stato quello atteso, al di là degli apprezzamenti di tecnico e compagni. Pesano l'ingaggio da 3 milioni netti a stagione e i 35 anni sulla carta d'identità. Intanto stasera - come si legge - sarà titolare a Frosinone.